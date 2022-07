Marido de Claudia Leitte fez rara aparição no "Domingão": timidez não passou despercebida

Claudia Leitte comemorou 42 anos no palco do "Domingão" e recebeu a melhor surpresa de Luciano Huck. Discreto, Márcio Pedreira, com quem está casada desde 2007, apareceu na atração para homenageá-la e a timidez não passou despercebida na web. Mesmo assim, o casal esquentou corações. Confira!