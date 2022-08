Bonner quebra protocolo e elogia Mion ao vivo no JN: "Celebramos sua vinda para a Globo"

William Bonner surpreendeu o público ao fim da edição do "Jornal Nacional" de segunda-feira (15) ao fazer uma declaração inesperada para Marcos Mion. À princípio, o apresentador do "Caldeirão" faria apenas uma entrada rápida no jornal para falar sobre o "Criança Esperança". No entanto, o comandante do JN quebrou o protocolo e confessou que celebrou bastante a vinda do ex-Record para a Globo. Confira o momento abaixo!