Paulo Vieira é exaltado por "Lip Sync" com música do "Frozen": até 'rival' ficou boquiaberta

Na estreia do "Batalha de Lip Sync", Paulo Vieira duelou com Letícia Colin. Na primeira apresentação da noite, a atriz dublou Ney Matagrosso, enquanto o humorista optou por É O Tchan!. Já na segunda, ela escolheu "Oops!... I Did It Again", de Britney Spears, e ele "Let It Go", do filme Frozen.