Bia Miranda aposta na vitória de Deolane e leva fora de Pétala em "A Fazenda 14": "Meu ponto"

Bia Miranda passou por um momento de climão com Pétala enquanto esperavam a dinâmica começar no último domingo (27) em "A Fazenda 14". A influenciadora digital quis saber qual era o pódio da amiga para a final do reality da Record e apostou na vitória de Deolane, mas ouviu: "Você se rebaixa demais". Entenda o que rolou!