Eliezer deu invertida em DG após brother rir na sua frente do monstro no BBB22: "Para de rir"

Eliezer ficou revoltado ao receber um castigo do monstro na sua liderança no BBB22. A consequência foi escolhida por Natália durante o Jogo da Discórdia e deu o que falar na casa mais vigiada do Brasil. Com o brother vestido de polvo, ninguém conseguiu levá-lo mais a sério e DG acabou levando uma invertida ao dar risada.