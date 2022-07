Jessi deu invertida em Natália por causa de castigo e afirmou: "Poderia ter dado para mim"

O BBB22 pegou fogo depois que Natália deu a consequência de um castigo extra do monstro, que surgiu no Jogo da Discórdia, para Eliezer, atual líder no reality. Depois de tretar com o brother, a mineira ficou se lamentando e levou um choque de realidade de Jessilane, que afirmou que poderia ter sido a escolha dela. Entenda!