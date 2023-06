Barbara Reis vai às lágrimas com surpresa de Susana Vieira, Tony Ramos e Cauã Reymond

“Você faz com a Aline um trabalho dificílimo, saiu de ‘Todas as Flores’ direto para a nossa novela e apresentou uma personagem completamente diferente. A gente adora se divertir no set, faz cenas lindas. Sou seu fã! Não só oBrasil inteiro gosta de você – eu também”, disse Cauã, seguido por Susana Vieira na homenagem.