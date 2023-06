Bruna Biancardi se pronuncia após boato de traição de Neymar circular: "Mostra as provas"

Recentemente, a colunista Fábia Oliveira divulgou o relato de uma blogueira que afirma ter se envolvido com o jogador de futebol Neymar na véspera do Dia dos Namorados. Conforme imagens e prints de supostas mensagens entre o craque e a mulher viralizaram, criando boatos de traição por parte dele, porém, o jornalista Erlan Bastos divulgou que aquilo não seria uma surpresa para a namorada do jogador, Bruna Biancardi – e ela não demorou a responder.