Filha de Arlindo Cruz comenta namoro da mãe com outro homem: "Conseguiu seguir em frente"

Meses após a mãe, Babi Cruz, assumir um relacionamento com outro homem, a filha de Arlindo Cruz, Flora, falou sobre a situação. Quando o namoro foi anunciado por Babi, que deixou clara a intenção de seguir comprometida em cuidar do marido, a esposa do sambista recebeu muitas críticas – e, ao se pronunciar sobre o assunto, Flora declarou que a mãe tem o apoio da família.