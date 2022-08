Sucesso na 1ª fase de "Pantanal", Letícia Salles já está escalada para próxima novela da Globo

De acordo com a coluna da jornalista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Letícia Salles terá um papel de destaque na próxima novela das sete da Globo, "Vai na Fé". O folhetim é de Rosane Svatman e sucederá "Cara e Coragem" no primeiro semestre de 2023. Detalhes da personagem da atriz ainda não foram divulgados.