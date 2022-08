"Pantanal": Ator que faz Levi precisou de muito cuidado ao gravar cenas quentes com Muda

No entanto, mesmo com o máximo de cuidado possível, alguns acidentes acabaram rolando no set. "Fiquei com medo de machucar as atrizes porque o Levi tem uma pegada forte, de peão. Por exemplo, um dia fui rodar a Bella e acho que tive a percepção de que ela pesava mais. Acabou que ela bateu a cabeça na parede. Eu fiquei super preocupado, mas não foi nada demais. Também já tiveram cenas em que eu saí todo arranhado, cheio de roxo — até fui parar no hospital para tomar anti-inflamatório", disse o ator.