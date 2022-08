Ary Fontoura cuspiu de verdade em Claudia Raia em gravação de "A Favorita": autor não esperava

No "Domingão do Faustão", em 2016, Claudia já havia relembrado a cena do cuspe. "Aquela emoção toda à flor da pele, nós dois estávamos engasgados com o choro", contou. A atriz também admitiu que não soube como reagir no momento da gravação, mas garantiu que ficou positivamente surpresa com a atitude de Ary.