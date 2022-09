Ana Furtado respondeu convite e deixou Catia Fonseca sem reação: "Quase tive um ataque"

A apresentadora do "Melhor da Tarde" admitiu que estava com medo de Ana fechar contrato com outra emissora e se antecipou: "Saiu monte de boato por aí e a gente tá doido pra você voltar pra televisão, então, como eu sou sua fã, gosto de seu trabalho, de verdade, e temos amigos em comum que falam bem de você... Então pensei em fazer entrevista com a Ana Furtado, vai que depois ela sai para alguma emissora e o canal dá uma bloqueadinha?".