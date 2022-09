Áudio da produção de "A Fazenda" vaza e expõe favorito: Record foi acusada de manipulação

A Record se envolveu em uma nova polêmica diante de um áudio que vazou da produção através do PlayPlus, onde é possível ouvir uma afirmação de que Shayan sairia vitorioso da prova do fazendeiro, resultado que se concretizou nesta quinta-feira (21), levantando suspeitas de manipulação por parte do público em "A Fazenda 14". Entenda!