Shayan abre o jogo sobre romance em reality da Netflix e Ana Prado rebate: "É muita mentira"

"Pedi para a produção para conversar com o psicólogo e falei: 'Estou fazendo de tudo, dando o meu melhor, dando tudo meu pra ela para a gente ficar junto, só que toda vez a gente tem uma briga por outros motivos que não são nossos. E a psicóloga falou uma coisa que vou levar para o resto da minha vida. Ela falou: 'Shay, você pode amar outro, mas você não pode deixar de se amar'. Então, no nosso altar, pensei muito, sofri pra c******, sofri dor no peito, porque eu a amava muito. Só que eu não podia deixar de me amar".