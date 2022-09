"A Fazenda 14" teve primeira briga tensa entre Deolane e Shayan e ameaça de desistência

Diretamente de Itapecerica da Serra, "A Fazenda 14" já começou a colocar fogo no feno, com direito a uma primeira briga que esquentou os ânimos dos peões na madrugada desta quarta-feira (14) e ameaça de desistência de outro participante. O destaque foi a troca de farpas entre Deolane e Shayan — que acusou a doutora de ter feito aliança fora do jogo.