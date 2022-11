Deolane se exalta com Pétala e acusa amiga de vitimizar Bia em "A Fazenda": "Não tem coitada"

Deolane Bezerra se exaltou com Pétala Barreiros, nesta segunda-feira (28) em "A Fazenda 14", por conta de seu comportamento com Bia Miranda dentro do reality, acusando a amiga de vitimizar a "neta" de Gretchen sem necessidade. O assunto acabou gerando climão e resultando em algumas trocas de farpas. Confira o que rolou!