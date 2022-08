"The Umbrella Academy" foi cancelada? Netflix revela o futuro da série no streaming

Lançada em 2018, "The Umbrella Academy" é uma série live-action baseada nos quadrinhos vencedores do prêmio Eisner, com texto e criação de Gerard Way e ilustrações do brasileiro Gabriel Bá. A produção conquistou elogios dos fãs e da crítica ao redor do mundo, em especial por sua visão alternativa e distorcida do gênero de super-herói.