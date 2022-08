O que acontece no fim da 2ª temporada de "Only Murders in the Building": série está renovada

Mais um mistério chegou ao fim em "Only Murders in the Building" (Star+). Na 2ª temporada da série, Mabel (Selena Gomez), Charles (Steve Martin) e Oliver (Martin Short) tentam limpar seus nomes após serem acusados do assassinato de Bunny (Jayne Houdyshell). A acusação do trio faz com que eles se tornem tema de um podcast concorrente, tudo enquanto tentam descobrir a identidade verdadeira do assassino da ex-síndica do Arconia.