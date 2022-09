Netflix escolhe atores para papéis de Kate e William na 6ª temporada de "The Crown"

Atenção ao público de "The Crown", a Netflix já escolheu os atores que vão interpretar William e Kate na 6ª temporada, ainda sem previsão de estreia, já que novos episódios, da quinta parte, chegam ao streaming em novembrode 2022. Os novatos no elenco ainda não conhecidos do grande público e vão ter a chance de estrear nas telinhas com os papéis. Confira!