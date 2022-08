"Fogo Ardente" vai ter 2ª temporada na Netflix? Qual o futuro da série no streaming

Em "Fogo Ardente", Poncho (Iván Amozurrutia) encontra o corpo de seu irmão e, ao seguir as pistas do crime, chega a um quartel de bombeiros da Cidade do México. Assumindo uma identidade falsa, ele consegue entrar para a corporação, e lá conhece a bombeira Olivia (Esmeralda Pimental), a única pessoa que descobrirá seu segredo e o ajudará a descobrir a verdade.