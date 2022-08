"Echoes" é a série mais assistida da Netflix no mundo atualmente: já estreou aclamada

Mistura de mistério, suspense e reviravoltas, "Echoes" estreou aclamada na Netflix, dando o que falar desde os primeiros momentos no catálogo da gigante do streaming. A história de duas irmãs gêmeas, Leni e Gina, interpretadas por Michelle Monaghan, caiu no gosto do público e levou a produção ao posto de mais assistida atualmente em escala global.