4 motivos para assistir o novo "Um Maluco do Pedaço": série já está no streaming da Star+

Um dos maiores sucessos dos anos 1990, "Um Maluco no Pedaço" enfim ganhou a sua série derivada. Trata-se de "Bel-Air", produção que já estreou no streaming da Star+ e mostra uma nova e dramática visão da jornada de mudança de vida do protagonista Will (Jabari Banks) — das ruas do oeste da Filadélfia às mansões fechadas de Bel-Air.