3ª temporada de "Bridgerton" fugirá dos livros: história focará em Penelope e Colin

Os dois primeiros livros contam as histórias de Daphne (Phoebe Dynevor) e Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), assim como no seriado. No entanto, enquanto a 3ª obra acompanha a trama de Benedict (Luke Thompson), a 3ª temporada da produção mudará o foco para outro irmão, Colin (Luke Newton) — que tem sua trama contada apenas no 4º exemplar de Quinn. Saiba mais abaixo!