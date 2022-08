"Maldivas" ganha data de estreia na Netflix: tudo o que já sabemos sobre a série

Liz (Bruna Marquezine) foi abandonada pela mãe aos 5 anos depois de um evento traumático. Ela sai de Goiás e muda-se para o Maldivas com a missão de descobrir o que aconteceu com Léia, morta no fatídico incêndio do condomínio. Só que Liz não vai conseguir descobrir nada sem se envolver com as Maldivers.