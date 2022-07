Final explicado de "Coração Marcado": série terá 2ª temporada na Netflix?

Ao mesmo tempo, a obra mostra a história de Simón (Michel Brown), um homem que está abalado pela morte de sua esposa, Valéria (Margarita Muñoz), e precisa cuidar dos filhos do casal. Ele descobre que sua mulher foi assassinada para ter o coração roubado pelo tráfico de órgãos e promete se vingar. O que ele não esperava, no entanto, é que fosse se aproximar mais do que gostaria de Camila — que é a nova dona do coração de Valéria.