"Mulher-Hulk" é a nova aposta da Marvel no streaming: o que você precisa saber sobre a série

Em "Mulher-Hulk: Defensora de Heróis", Jennifer Walters (Tatiana Maslany) é uma advogada responsável por cuidar de uma divisão especializada em casos sobre-humanos em um dos maiores escritórios de Los Angeles, nos Estados Unidos — além de ser uma superpoderosa que se transforma na Mulher-Hulk de 2 metros de altura. Sem contar com os percalços do dia a dia, Jen ainda precisa lidar com a sua complicada vida de solteira.