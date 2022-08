"Stranger Things 5" não deve ter novos personagens: criadores explicaram o motivo

Não podemos negar que os produtores de "Stranger Things" fizeram um ótimo trabalho ao introduzirem Max (Sadie Sink), Robin (Maya Hawke), Erica (Priah Ferguson) e Eddie (Joseph Quinn) à história. No entanto, à medida que a série foi crescendo, ficou cada vez mais difícil para os irmãos Duffer equilibrarem as diferentes tramas. Por essa razão, e para fechar o seriado com chave de ouro, os produtores planejam reduzir as participações especiais na última temporada.