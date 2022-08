6 fatos de "Stranger Things" para relembrar antes de ver a quarta temporada

Depois de deixar o corpo de Will na segunda temporada, o Devorador de Mentes passa a habitar o corpo de Billy, o meio-irmão mais velho de Max. Na terceira continuação, o monstro decide criar um exército. Usando o corpo do personagem, ele luta contra as crianças na Batalha de Starcourt e, no final da série, Billy acaba se sacrificando para salvar Hawkings.