Por que a Marvel proibiu o Homem-Aranha de aparecer na série "Mulher-Hulk"?

A trama de "Mulher-Hulk: Defensora de Heróis" apresentou novos personagens da Marvel ao público — como é o caso da vilã e influenciadora Titânia (Jameela Jamil) —, mas também conta com alguns rostos conhecidos. No entanto, a série do Disney+ foi barrada pelo estúdio de utilizar um herói específico em sua história: o Homem-Aranha (Tom Holland). Entenda o motivo abaixo!