Quem é Titânia, vilã e influenciadora da série "Mulher-Hulk": conheça a personagem

Uma entidade cósmica chamada Beyonder reuniu heróis e vilões para lutas em um novo mundo. Durante a ocasião, o vilão Doutor Destino encontrou duas humanas: as melhores amigas Mary MacPherran e Marsha Rosenberg. Como estava montando o seu exército, ele ofereceu poderes sobre-humanos para as duas garotas se juntarem ao grupo do mal.