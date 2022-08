Como "Orphan Black" ajudou na preparação de Tatiana Maslany para "Mulher-Hulk"

Apesar da experiência, a "transformação" na Mulher-Hulk é um tanto quanto diferente da que a atriz viveu em "Orphan Black". Na série da Marvel, a mudança é 100% virtual: Maslany entra em cena com uma cabeça falsa em cima da sua — para que os outros atores saibam para onde olhar — e com um traje de captura de movimento, que até conta com uma câmera especial para registrar as suas expressões faciais. Já na série da BBC, a artista se transformava fisicamente em cada uma das clones, o que ajudava na atuação.