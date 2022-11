"Eu Sou Stalker" é a série da Netflix que vem deixando todo mundo perturbado com relatos

Recém-lançada no catálogo da Netflix, a série documental "Eu Sou Stalker" está deixando todo mundo sem dormir. Isso porque reúne relatos de perseguidores, condenados pela justiça, além dos sobreviventes. No total, foram ouvidos oito criminosos, com depoimentos verídicos que envolvem desde assédio até outros crimes. Saiba detalhes!