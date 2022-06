5ª temporada de "Stranger Things" terá salto no tempo: criadores explicaram o motivo

A 5ª e última temporada de "Stranger Things" já está em fase de planejamento! Com o sucesso do 4º ano da série, a expectativa dos fãs e dos bastidores aumentou ainda mais — e spoilers da atração já começaram a aparecer. Uma das novidades confirmadas pelos criadores e produtores Matt e Ross Duffer, também conhecidos como Irmãos Duffer, é que o seriado contará com uma passagem no tempo. Entenda o motivo abaixo!