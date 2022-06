Com ida de Marcelo para a fazenda de Tenório, Zuleica se preocupa com a verdade: entenda

A trama de "Pantanal" ainda reserva grandes emoções para a família de Tenório (Murilo Benício) e Zuleica (Aline Borges). Após ouvir uma conversa dos pais, Marcelo (Lucas Leto) descobriu que Guta (Julia Dalavia), com quem teve um breve affair, supostamente é sua meia-irmã. O que o rapaz não sabe, no entanto, é que ele não é filho do grileiro — segredo que é escondido por sua mãe.