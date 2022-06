Zé Leôncio desconfia de golpe de Tenório em "Pantanal": até Tadeu vai cair na real

Na trama de "Pantanal", José Leôncio (Marcos Palmeira) enfim começará a desconfiar do golpe que Tenório (Murilo Benício) planeja contra ele. Com cada vez mais contas para pagar e sem recursos, o marido de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) decidiu roubar algumas cabeças de gado da fazenda do vizinho — plano que chamará atenção do pai de Jove (Jesuíta Barbosa). Confira o desenrolar da situação abaixo!