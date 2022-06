Como vai ser a primeira vez de Juma e Jove em "Pantanal": vivem momentos quentes no rio

É oficial! Depois de muitas idas e vindas, discussões e climão, Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) vão reatar o relacionamento nos próximos capítulos de "Pantanal", com um empurrãozinho do Velho do Rio (Osmar Prado). A decisão do casal vai resultar em uma primeira vez com direito a momentos quentes dentro do rio. Saiba detalhes!