Biel vira um dos mais chatos e atores de "Todas as Flores" até brincam: "Vai para a carrocinha"

O fim do primeiro bloco de episódios de "Todas as Flores" fez com que o público escolhesse Biel (Rodrigo Vidal) como um dos personagens mais insuportáveis de toda a trama. Mimado, o garoto vive pedindo para ir embora da mansão e voltar para a rua. Nos bastidores, os atores brincaram com a situação em vídeo hilário que viralizou. Confira!