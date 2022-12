Sem redenção, Rafael rompe com Humberto em "Todas as Flores": "Relação muito difícil"

"Todas as Flores" passa por reviravoltas até o fim da primeira parte da novela original do Globoplay. No novo bloco de capítulos disponível no streaming, a relação de Rafael (Humberto Carrão) com Humberto (Fabio Assunção) fica cada vez mas abalada. Ao Zappeando, durante coletiva para a imprensa, os atores comentaram sobre o assunto. Entenda mais!