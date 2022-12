Atriz volta à Globo após 18 anos para ficar na cola de Zoé em "Todas as Flores": saiba quem

Longe das novelas da Globo há 18 anos, Amandha Lee, que fez sua última aparição em "Como Uma Onda" (2004), fechou contrato com a emissora para entrar na segunda temporada de "Todas as Flores", novela original do Globoplay, se tornando a maior rival de Zoé (Regina Casé), uma vez que começa a investigar a fundação. Saiba detalhes!