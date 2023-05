Antônio se emociona ao ver Caio no túmulo da mãe em "Terra e Paixão": continuam em guerra

Nos próximos capítulos de "Terra e Paixão", Antônio (Tony Ramos) vai se emocionar ao flagrar Caio (Cauã Reymond) no túmulo de Agatha (Bianca Bin), que morreu durante o parto do filho, fazendo com que sofresse rejeição por parte do produtor rural, que nunca lidou bem com a perda, casando com Irene (Gloria Pires) em seguida.