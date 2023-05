"Terra e Paixão" fez crossover com "Todas as Flores" em cena de Daniel e público amou

"Terra e Paixão" fez um crossover com "Todas as Flores", novela original do Globoplay que chegou à reta final, deixando os fãs da teledramaturgia eufóricos nas redes sociais, no capítulo desta quinta-feira (25) na Globo. O personagem de Johnny Massaro, Daniel, usou um perfume da Rhodes, empresa de Rafael (Humberto Carrão) na outra produção.