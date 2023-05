Tadeu faz chantagem com Luigi e italiano alerta Anely: vai ajudá-la a não se descoberta

Nos próximos capítulos de "Terra e Paixão", Tadeu (Cláudio Gabriel) faz chantagem com Luigi (Rainer Cadete), exigindo que entregue o laptop de Anely (Tata Werneck), para descobrir se é mesmo a garota mascarada da internet. O italiano mostra que está fechado com a farsante e sugere que apague todas as evidências. Aos detalhes!