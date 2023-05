Quem fica com quem no final de "Chocolate com Pimenta": tem namoro inusitado e mais

Olga (Priscilla Fantim) não vai ficar sozinha no final de “Chocolate com Pimenta”, mas também não vai ficar com Danilo (Murilo Benício). Depois de ser abandonada no altar pelo galã, a megera vai acabar se tornando manicure no salão da mãe e se casando com quem ela mais odiava: o soldado Peixoto (Angelo Paes Leme).