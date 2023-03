Qual é o segredo de Miguel em "Chocolate com Pimenta": só é revelado no final da novela

"Naquela época um homem como ele se casar com uma cigana não era bem visto, mas ele sempre mandou dinheiro para a minha educação", diz. Miguel mostra à Aninha cartas enviadas por Ludovico para sua mãe, onde ele dizia que estava arrependido. Inclusive, entre as recordações do rapaz, está uma foto do dono da fábrica de chocolates ao lado da cigana e ele ainda bebê.