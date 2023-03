Como está Estelinha, de "Chocolate com Pimenta": investe em outra profissão após anos na TV

A atriz Marcela Barrozo ainda era uma criança quando fez sucesso com a personagem Estelinha em “Chocolate com Pimenta” (2003), Depois da novela das 18h, ela já foi escalada para outra produção de sucesso: em “Senhora do Destino”, onde ela deu vida à Bianca, neta da protagonista Maria do Carmo (Susana Vieira).