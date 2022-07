Pat enfim descobre diagnóstico de Alfredo em "Cara e Coragem": será consolada por Moa

Os próximos capítulos de "Cara e Coragem" reservam grandes emoções para Pat (Paolla Oliveira). Após passar por maus bocados com Alfredo (Carmo Dalla Vecchia), que mais uma vez será internado com fortes dores, a dublê enfim descobrirá qual a doença misteriosa do marido. A mãe de Sossô (Alice Camargo) ficará bastante abalada com a notícia e até precisará da ajuda de Moa (Marcelo Serrado) para encarar a barra. Saiba mais abaixo!