Armandinho sabota agência de Pat e Moa em "Cara e Coragem": dublês enfrentam pesadelo

Para tentar acabar com o projeto, Armandinho dá um jeito de impedir a ida de diversos profissionais para a nova agência de dublês. Ao saberem do ocorrido, Pat e Moa não ficam felizes por serem passados para trás — Rico (André Luiz Frambach) e Ítalo (Paulo Lessa), sócios da empresa, também se estressam com o assunto.