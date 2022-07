Martha descobre caso de Leonardo e Regina e se revolta em "Cara e Coragem": como será

Na trama de "Cara e Coragem", Martha (Claudia Di Moura) enfim descobrirá que Leonardo (Ícaro Silva) e Regina (Mel Lisboa) têm um caso. A executiva já havia deixado claro que não ia com a cara da ex-assessora de Clarice (Taís Araujo) e terá um ataque de nervos ao saber do relacionamento do filho com a mau-caráter. Confira os detalhes abaixo!