"Pantanal": Zé Lucas decide assumir o filho de Irma e se surpreende com reação de Zé Leôncio

Os próximos capítulos de "Pantanal" mostram o nascimento do herdeiro de Irma (Camila Morgado) e Trindade (Gabriel Sater). Depois de conseguir a benção do peão para ficar com a ruiva, o primogênito de Zé Leôncio (Marcos Palmeira) comunica ao pai que decidiu assumir a criança e fica bem surpreso com a reação. Confira o que vai rolar!